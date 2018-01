Burgemeester Berends kijkt tevreden terug en blikt vol vertrouwen vooruit

APELDOORN - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Apeldoorn hield burgemeester Berends een nieuwjaarstoespraak. Hij keek tevreden terug en blikt vol vertrouwen vooruit.

“2017 was een goed jaar voor Apeldoorn, met 3FM Serious Request als kers op de taart”, concludeerde burgemeester John Berends vandaag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. “Wij bouwen flink door, de bedrijvigheid neemt toe, onze topattracties trekken steeds meer bezoekers en het aantal inwoners stijgt boven verwachting”. De burgemeester kijkt vol vertrouwen naar 2018 maar waakt voor zelfgenoegzaamheid. “Er blijft voldoende werk aan de winkel. Het aantal bijstandsgerechtigden is te hoog. Het is onverteerbaar dat een te grote groep van Apeldoornse inwoners niet profiteert van de aantrekkende economie”. Berends gaf ook aan dat de gemeente stevig aan de slag moet met duurzaamheid en met de revitalisering van de Apeldoornse binnenstad. “Wat zou het mooi zijn als wij van het Marktplein een soort van stadshuiskamer kunnen maken”.

Voorlopige jaarcijfers politie

De burgemeester presenteerde tijdens de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst ook voorlopige jaarcijfers van de politie. Uit die cijfers blijkt dat het steeds veiliger wordt in Apeldoorn. “Mijn complimenten voor de operationele diensten”, aldus Berends. Het aantal misdrijven daalde in 2017 met 10% ten opzichte van 2016. Het ophelderingspercentage is met 2% gestegen naar 29%. In 84% van de meldingen was de politie binnen 15 minuten ter plaatse. Het aantal woninginbraken of pogingen daartoe is met 13% gedaald.

Het aantal verkeersongevallen daalde met 6%, verkeersongevallen met letsel met 12%. Opvallend is de daling van de overlastcijfers door verwarde personen. Daar waar landelijk door de politie een stijging wordt waargenomen, is er in Apeldoorn een daling van -14%. In meer algemene zin dalen de overlastcijfers ook. In totaal is het aantal overlastmeldingen gedaald van 2.441 naar 2.265, een daling van 7%. Opvallend hierbij is dat de overlast door de jeugd daalt terwijl de overlast van zwervers en de overlast door alcohol en drugsgebruik toeneemt.

Schade jaarwisseling

Uit een eerste balans blijkt dat er voor een bedrag tussen de € 17.000 en € 20.000 aan schade is aangericht. Berends: “Dat is € 5.000 minder dan vorig jaar en dat is veel minder dan de € 100.000 van vijf jaar geleden. Maar het blijven wel 8 kapotte prullenbakken, 38 vernielde verkeersborden en 2 beschadigde abri’s en infoborden. En dat is natuurlijk echt onnodig”. Berends sprak de hoop uit in de komende jaar dicht bij de € 0 schade te komen. Een centraal vuurwerkverbod is daarbij, wat hem betreft, niet nodig. “Respect voor een eeuwenoude traditie maar wél optreden tegen respectloos handelen, daar gaat het wat mij betreft om”.

Vlaggen in de raadzaal

De burgemeester keek tijdens zijn nieuwjaarsrede ook even vooruit naar de aanstaande gemeenteraadverkiezingen. “Ik hoop op een levendige en faire campagne die mensen verbindt en niet tegen elkaar opzet”. Ook kondigde hij de plaatsing van twee vlaggen, die van Nederland en die Apeldoorn aan in raadzaal. “In de Tweede Kamer staat de vlag en ik vind het dan ook gepast om de nationale driekleur ook in ons eigen democratisch hart, de raadzaal te plaatsen”. Berends heeft echter wel gemeend om met de Apeldoornse vlag ook een ‘lokale touch’ toe te passen. “Met deze vlaggen laten wij zien wat wij zijn. Brengen wij tot uiting wat ons bindt, wat wij delen en wat ons van anderen onderscheidt. Verbondenheid en respect zijn een voorwaarde voor de democratie. Dit is wat wij zijn”, aldus burgemeester John Berends.