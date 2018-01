LAAG-SOEREN - Laag-Soeren kende in december vele hoogtepunten zoals sinterklaas, de kerstboom bij 't Sprengenhus, een nieuwe expo in het Sprengenpodium, het kerstconcert van Sempre Crescendo en het Kerstschieten in de Harmonie. Het oude jaar werd afgesloten met de bekende oliebollen van SCS. Op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar was er weer het bekende snerttoernooi van SCS. Met de gezellige Nieuwjaarsreceptie, werden de festiviteiten afgerond.