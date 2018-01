Snoeiploeg Hoge Linie bedankt!

DOESBURG - De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de Stichting Doesburg Vestingstad snoeiploeg op de Hoge Linie met een Nieuwjaarsattentie in het zonnetje gezet. Al drie jaar lang zijn zo'n elf vrijwilligers onder leiding van Cor van den Bergh en onder regie van Staatsbosbeheer zeer zorgvuldig bezig het grootse rijksmonument van Doesburg, de Hoge Linie, weer onder de verwilderde struiken vandaan te toveren.

De Hoge Linie is in 1702 aangelegd door Menno van Coehoorn. Tien jaar geleden heeft de Stichting Stadsherstel van de Monumentenvereniging onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om dit unieke rijksmonument meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Het daarover gemaakte rapport is aan de gemeente aangeboden en dat heeft weer geleid tot het gemeentelijk project Beleef de Linies. In dat kader wordt nu al jaren door deze vrijwilligersgroep gewerkt aan het zichtbaar maken van de verdedigingsstellingen rond Doesburg. Begin dit jaar hebben de besturen van de Monumentenvereniging en van de Stichting Doesburg Vestingstad alle elf vrijwilligers met een vloeibare attentie verrast om hen te danken voor de fantastische prestatie die zij iedere zaterdagochtend leveren. De ploeg kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Aanmelden kan bij Cor van den Bergh via tel. 0313 - 438008.