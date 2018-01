Zestig jaar getrouwd!

EERBEEK - Burgemeester Alex van Hedel bracht dinsdag, samen met zijn echtgenote, een bezoek aan het echtpaar Berends - Van 't Spijker in Eerbeek. Het echtpaar vierde deze dag hun 60-jarig huwelijksjubileum. De Brummense burgemeester verraste het stel met hun originele ingelijste huwelijksakte van 9 januari 1957.

Teun en Jansje Berends wonen sinds tien jaar in Eerbeek, daarvoor hebben zij altijd in het buitengebied van Loenen gewoond. Mevrouw Jansje Berends - 't Spijker is geboren op 17 januari 1935 in Zuuk (Epe) en de heer Teun Berends op 31 januari 1934 in Loenen. De twee leerden elkaar kennen bij Kunst en genot, een dansgelegenheid in Apeldoorn. Samen kregen zij vier kinderen en inmiddels zijn er acht kleinkinderen.

Mevrouw Jansje woont sinds vorig juni in De Beekwal, waar de heer Teun haar regelmatig opzoekt. Vroeger fietste het echtpaar heel veel. Hun 60-jarig huwelijksdag werd met medebewoners van De Beekwal gevierd. Meneer Van 't Hekke overhandigde het paar een mooie bos bloemen en ook het personeel van De Beekwal had een mooi bos voor het echtpaar.

Foto: Lotte Bienias