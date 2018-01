100 Nieuwe bijzondere bomen in Rheden

GEM. RHEDEN - Er staan veel bomen in gemeente Rheden, maar sommige bomen zijn extra bijzonder. Belangenverenigingen hebben samen met gemeente Rheden de Bijzondere Bomenlijst vernieuwd. 100 Nieuwe bijzondere bomen zijn toegevoegd.

Er staan nu 1250 particuliere en 7000 gemeentelijke bomen op de lijst. Bijzondere bomen hebben een beschermde status. Je mag ze niet zomaar kappen

Wat maakt een bijzondere boom bijzonder?

Er zijn zes criteria voor een bijzondere boom. De boom is van belang voor de aankleding van de straat, van cultuurhistorische waarde, karakteristiek in het landschap, een gedenkboom of een zeldzame soort, van ecologische betekenis of onvervangbaar en op korte afstand geen vergelijkbare boom



Bijzondere bomen hebben een beschermde status. Je mag ze niet zomaar kappen. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Kap mag alleen als de boom gevaar oplevert voor de omgeving of als er een groot maatschappelijk belang is.

Nieuwe eigenaren van een bijzondere boom krijgen hierover bericht via een brief van de gemeente. Vanzelfsprekend kunnen zij contact opnemen met de gemeente als zij vragen hebben.



Via twee oproepen in de Regiobode zijn alle inwoners van Rheden gevraagd om bomen voor te dragen voor de bijzondere bomenlijst. Onder leiding van Stichting Behoud karakter Velp is een afvaardiging van belangenverenigingen en boomexperts alle locaties langs gegaan en heeft elke boom beoordeeld. Dat heeft nieuwe aanmeldingen opgeleverd, maar er is ook een aantal bomen van de lijst af gehaald. Het gaat dan om bomen die ziek zijn, bijvoorbeeld door de kastanjebloedingsziekte, of aangetast zijn.



Het college heeft de nieuwe lijst voorlopig goedgekeurd. Tot 22 februari kunnen eigenaren en andere belanghebbenden hun reactie geven. Omstreeks maart neemt het college een definitief besluit.

De nieuwe bomenlijst is vanaf 9 januari te vinden op de website van de gemeente:

https://www.rheden.nl/Inwoners/Bouwen_verbouwen/Omgevingsvergunning/Lijst_bijzondere_bomen