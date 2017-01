De Brink voortaan Dorpscentrum

LOENEN – De benaming Verenigingsgebouw De Brink is van de gevel van dit gebouw verdwenen. Het heeft plaatsgemaakt voor lichtbakken met het opschrift Dorpscentrum De Brink. Vanaf 1 januari 2017 is de naam officieel gewijzigd. Zaterdag mochten Gerrit van de Sprenge en Hendrik Reusken, de noeste werkers van het eerste uur, door het verwijderen van de Loenense vlag de nieuwe naam onthullen. De naam gaat aansluiten bij het nieuwe Dorpshart waarvoor vergevorderde plannen bestaan.

De vrijwilligers van De Brink werden zaterdag uitgenodigd voor de jaarlijkse feestavond. Voorzitter Hans Verheul sprak een welkomstwoord en bracht een toast uit op het nieuwe jaar. Daarna verzocht hij de gasten mee naar buiten te gaan voor de officiële onthulling. In 1983 is De Brink geopend. Gerrit van de Sprenge die eerste voorzitter was en sinds zijn aftreden de titel van erevoorzitter kreeg, kreeg samen met Hendrik Reusken die bij de bouw mede de leiding had, het verzoek om de vlag te verwijderen. Applaus van de bezoekers.

Terug in de zaal voerde Verheul het woord. Hij deed een terugblik op de afgelopen jaren waar veel tot stand is gekomen in en om het gebouw. Zaal en toneel kreeg een nieuwe frisse kleur en ook kwam er een nieuwe keuken. Tevens werd de hal vernieuwd. Er zijn ook plannen om na 33 jaar de bar te vervangen.

Verheul vertelde dat al enige tijd de naam Verenigingsgebouw ‘de lading niet meer dekt’. Bij de bouw van De Brink waren er alleen verenigingen die gebruik maakten van de zalen. Maar sinds enige jaren willen ook andere groepen en instanties (gemeente, bloedprikken, vergaderingen) de zalen huren. Men heeft bewust niet gekozen voor Dorpshuis omdat De Brink graag wil aansluiten bij het Dorpshart dat in ontwikkeling is.

Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van twee bestuursleden. Marion Plant en Ap van Zeumeren gaan het bestuur verlaten. Van Zeumeren is vanaf de bouw betrokken geweest bij De Brink en 12 jaar bestuurslid, maar blijft nog wel actief bij de onderhoudsploeg die iedere woensdag hier bezig is. Edward Verkammen neemt het secretariaat over. Laura Buisman doet nog wel de planning maar gaat dit overdoen aan Stien Elijzen die ook het bestuur komt versterken. Er wordt nog wel gezocht naar een penningmeester. De scheidende bestuursleden werden dank gebracht voor hun grote inzet voor De Brink. - foto: Han Uenk