SPANKEREN - Het dorp Spankeren kent een handvol verenigingen en die houden jaarlijks gezamenlijk hun nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar was de organisatie in handen van Ouderensoos Spanso. Het werd een goed bezochte bijeenkomst in het Dorpshuis, waar muziekvereniging Wilhelmina voor een muzikale noot zorgde. - foto: Han Uenk