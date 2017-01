Swingende zondagmiddag

ELLECOM - Onder de noemer Sunday Live, worden in De Peerdestal in Ellecom met regelmaat optredens op, de naam zegt het al, zondagmiddag gegeven. Net als vorig jaar werd het spits voor de nieuwe reeks afgebeten door de soulformatie Brand New Bag. Die band van liefst twaalf muzikanten, zangeressen en leadzanger Andrew Muller, heeft z'n roots in Ellecom en het was dus niet verwonderlijk dat De Peerdestal bomvol zat. En het publiek genoot. Een paar uur lang rolde een geoliede soulshow over de aanwezigen die een feest van muzikale herkenning ondervonden. - foto: Han Uenk