HOB huldigt jubilarissen

BRUMMEN - Het Harmonie Orkest Brummen heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie drie leden in het zonnetje gezet. Sanne Uiterweerd is 12,5 jaar lid en speelt klarinet in de Pretband. Ondanks haar studie in Nijmegen is zij een trouw lid en bij veel optredens van de Pretband van de partij. Giuseppe Mediati is tevens 12,5 jaar lid en een fanatiek klarinettist bij HOB. Hij helpt daarnaast al jaren mee aan het beheer van het instrumentarium van HOB. Monique Woelders is gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap. Monique is onlangs van dwarsfluit overgestapt naar klarinet. Een lastige overstap, die ze met succes heeft gemaakt. Monique heeft in de afgelopen 25 jaar diverse functies in de vereniging vervuld. Momenteel zorgt ze voor het beheer van de website. De jubilarissen ontvingen het bijbehorende speldje van de bond en een mooie bos bloemen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie stond voorzitter Giorgio Mediati ook stil bij het afgelopen jaar. Een jaar waarin een dirigentenwissel, de groei van het orkest, de huisvesting van het orkest en de vele muzikale activiteiten een centraal onderdeel vormden. Het succes van de Pretband op de dweilkampioenschappen in Bemmel met als hoofdprijs het optreden op de Zwarte Cross kon daarin ook niet onvermeld blijven.

2017 belooft wederom een mooi muzikaal jaar worden met veel activiteiten. Zo zal op zaterdag 25 maart het HOB een bijzonder concert organiseren, waarin alle mogelijke vormen van multimedia centraal staan.