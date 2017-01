CDA Apeldoorn wil kosteloze betalingsherinnering

REGIO – Tijdens de laatste raadsvergadering van het afgelopen jaar van de gemeente Apeldoorn, stelde Henk Verheul (CDA) actualiteitsvragen. Dit was naar aanleiding van de kosteloze betalingsherinnering, die Tribuut bij zijn oprichting in 2016 niet heeft overgenomen.

In het voorjaar van 2015 hebben de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen besloten om vanaf 2016 te gaan samenwerken op het gebied van inning van gemeentebelastingen. Onder de naam Tribuut opereert het nieuwe belastingkantoor vanuit Epe.

Het bestuur van Tribuut heeft, na een harmonisatieproces en het vaststellen van het bedrijfsplan door de raad, op 4 januari 2016 de leidraad invordering vastgesteld waarin het versturen van de kosteloze herinnering niet meer is opgenomen.

Apeldoorn heeft 5 jaar geleden bewust de kosteloze herinnering ingevoerd bij zijn belastingheffing. Dit om inwoners en bedrijven partner te maken van de overheid en niet de pinautomaat van de overheid te laten zijn. Een lijn die ook heel goed past bij het begrip “andere overheid”.

Verheul: “Op initiatief van het CDA is in de politieke markt van 10 maart 2016 deze ”kosteloze betalingsherinnering” aan de orde gesteld. Het CDA heeft in de politieke markt (PMA) aangegeven, dat zij sterk hecht aan een klantvriendelijke behandeling van belastingplichtigen en dat ze daarom de kosteloze herinnering belangrijk vindt. Ook andere partijen blijken positief over de kosteloze herinnering. Wethouder Cziesso heeft tijdens deze PMA toegezegd, dat er nog in 2016, dus voor het nieuwe belastingjaar, een evaluatie komt”.