EERBEEK - Op zaterdag 7 januari tussen 09.00 uur en 20.30 uur, is er ingebroken in een vrijstaande woning, gelegen aan het Soerense Zand-Noord in Eerbeek. Men heeft een raam aan de achterzijde van de woning opengebroken.

Er wordt op dit moment uitgegaan van twee daders. Zij hebben de nodige schade gemaakt om de woning binnen te komen.

Heeft u informatie over deze inbraak? Bel dan met 0900-8844.