RHEDEN - Het was nog maar een flinterdun laagje, maar vrijdag was daar dan toch de eerste sneeuw op de Posbank. En dan is Martin de Jongh er als de kippen bij! Bovendien wordt in het weekend meer verwacht, dus dat wordt genieten van de witte natuur. Sommige toegangswegen zullen bij sneeuwval waarschijnlijk worden afgesloten en volg dan de borden voor de omleidingen. - foto: Martin de Jongh