Evenementen Doesburg mogen meer geluid maken

DOESBURG - De gemeenteraad van Doesburg stemde in meerderheid voor het nieuwe evenementenbeleid voor de stad, lees: de binnenstad. Daarin staat een groot aantal spelregels voor organisatoren van evenementen in de stad, waarvan de belangrijkste misschien wel de verhoging van het geluidsniveau van 80 naar 85 decibel is.

Dat lijkt weinig, maar is in de praktijk het verschil tussen een strijkorkestje en een dj.

Het besluit om een evenementenbeleid op te stellen en de regels te actualiseren, ontstond nadat een handvol bewoners van de binnenstad klaagden over de muziek tijdens evenementen, het tijdstip van stoppen daarvan en zelfs het geluid van de klokken van de Martinikerk.

Er ontstond daarna een actiegroep Behoud Evenementen Binnenstad (BEB), op initiatief van Nicolette Vree, Nindy Warnicke en Debbie Kreileman. Die startten een petitie, die door liefst 1044 mensen werd getekend. Een flink aantal, zeker afgezet tegen de ene officiële klacht die de gemeente over de overlast ontving van een binnenstadbewoner. Op sociale media was de kritiek op evenementen overigens in grotere omvang aanwezig.

In afwachting van het nieuwe evenementenbeleid stelde burgmeester Loes van der Meijs begin dit jaar de geluidsdruk vast op 80 dB. Dat gaat nu dus naar 85 dB. Goed nieuws voor organisatoren, die dat onder meer danken aan een amendement van de StadsPartij, waartegen alleen de SP, GroenLinks en D66 stemden. Een ander amendement, waarin de eindtijden van optredens en evenementen met een half uur wordt verruimt, werd ingediend door de VVD en de StadsPartij en daar werd alleen door de SP en GroenLinks tegen gestemd.

Een ander gevolg van het aangenomen evenementenbeleid is, dat er ook nog ruimte voor groei van het aantal is. Wel zal daarbij worden gekeken naar kwaliteit en spreiding door de stad, zodat niet één of twee straten alle overlast voor de kiezen krijgen.