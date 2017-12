APELDOORN - John Berends (1956) mag van de gemeenteraad nog zes jaar burgemeester van Apeldoorn blijven. De raadsleden hebben de CDA'er unaniem voorgedragen voor een tweede termijn op de Veluwe.

Het besluit van de voordracht werd donderdagavond bekendgemaakt aan het begin van de raadsvergadering. John Berends begon in 2012 als burgemeester in Apeldoorn. Daarvoor was hij raadslid in Zwolle en was hij burgemeester van Harderwijk.