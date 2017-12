Fietsfabriek Gazelle in Dieren krijgt opnieuw het predicaat Koninklijk

DIEREN - Afgelopen week heeft burgemeester Petra van Wingerden-Boers samen met wethouder Ronald Haverkamp, de heren Huub Lamers (directeur Gazelle) en Adriaan Heuzinkveld (HR manager Gazelle) gefeliciteerd met het continueren van het predicaat Koninklijk.

Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander heeft namelijk onlangs besloten het recht tot het voeren van het predicaat 'Koninklijk' opnieuw te verlenen aan Koninklijke Gazelle N.V. in Dieren voor een periode van vijfentwintig jaar.

Dit is een mooie kroon op het jaar waarin fietsfbariek Gazelle haar 125-jarig jubileum viert met onder andere een geslaagde poging een Guinness World Record te vestigen met de langste parade van klassieke fietsen ooit. Tijdens dit retro-evenement is een wereldrecord gehaald. Met 230 fietsen van dertig jaar of ouder is een route van 4,6 kilometer gefietst. Het oude record stond op 151 fietsen. Oud en jong fietste enthousiast mee en ook oud-wielrenners Hennie Kuiper en Harm Ottenbos hebben hun steentje bijgedragen aan dit nieuwe wereldrecord.

Bij het 100-jarig bestaan, vijfentwintig jaar geleden, kreeg Gazelle voor het eerst het predicaat Koninklijk. De Koning geeft ondernemingen, verenigingen, stichtingen of instellingen het recht zich Koninklijk te noemen als ze van landelijke betekenis zijn of 100 jaar of langer bestaan. Gazelle is de modernste fietsfabriek van de wereld sinds het Innovation & Production Center in 2015 officieel in gebruik is genomen.

Burgemeester Petra van Wingerden: "Ik wil namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, de directie en alle werknemers van Gazelle graag van harte gelukwensen met het feit dat zij zich weer voor 25 jaar Koninklijk mag noemen. Ik ben er trots op dat wij een bedrijf als Gazelle in onze gemeente hebben: een parel van de maakindustrie. Want naast het feit dat Gazelle zorgt voor werkgelegenheid in onze gemeente en de regio, gaat Gazelle met haar tijd mee qua producten, maar zeker ook qua fabriek."