Micro lost moordzaak op

DIEREN - Voor een uitverkochte theaterzaal, nam Toneelvereniging Micro zaterdagavond in Theothorne een staande ovatie in ontvangst na afloop van de klucht ‘Een lijk in de badkamer’. Hoewel de titel anders deed vermoeden, werd het publiek getrakteerd op een ouderwets gezellige toneelavond voor jong en oud.

Toen de gordijnen openschoven, waande het publiek zich in de huiskamer van Maurice en Betty. Ze krijgen de bekende acteur Jan Schamelwout en zijn vrouw te eten. Maar nog voor de eerste gang op tafel staat, gooit een dode man in hun badkamer roet in het eten. De politie arriveert en niemand in huis lijkt te weten wie deze man in de badkamer is en hoe hij daar terechtgekomen is. Totdat er een beloning op zijn hoofd blijkt te staan. De schuldbekentennissen stapelen zich op, ze hebben hem allemaal vermoord! Maar hoe vaak kun je iemand vermoorden?

De intrige leverde een voorstelling op met spanning en een ontspannende lach. De domme agent en de Vlaamse dienstmeid kregen regelmatig de lachers op de hand met hun acties. Maar ook bekende acteur wist de zaal te bespelen met zijn declamerende teksten. Volgens de Micro-traditie was het uiteindelijk een kwestie van eind goed al goed en dus kon het publiek met een gerust hart huiswaarts keren.

Volgend jaar bestaat Toneelvereniging Micro 60 jaar en dat zal op verschillende momenten gevierd worden. Het jubileumjaar wordt afgesloten met een speciale jubileumuitvoering op zaterdagavond 3 november 2018 in Theothorne. Omcirkel die datum dus alvast op de kalender! - foto: Han Uenk