Clubtentoonstelling Vogelvreugd in De Brink

LOENEN – Vogelvereniging Vogelvreugd uit Loenen houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse tentoonstelling in het Dorpscentrum De Brink in Loenen. Op zaterdag 11 november komen de landelijke liefhebbers van Border en Fife Fancy kanaries (postuurkanaries) naar Loenen om samen met enkele Loenenaren te kijken wie de mooiste vogels heeft gekweekt.

Aanvang van de keuring is 9.00 uur. De opening voor het publiek is om 13.30 uur. Men heeft gratis toegang tot deze unieke show en kan met de eigenaren van deze vogels van gedachten wisselen over de keurresultaten. Deze show heeft in de voorbije jaren bewezen een uitdaging te zijn voor de liefhebber en men komt dan ook graag om de vogels te vergelijken met die van de concurrent. Om ongeveer 16.00 uur is de prijsuitreiking.

Op vrijdag 10 november brengen de leden van vogelvreugd zelf hun eigenkweek vogels naar de Brink om onderling de strijd aan te gaan wie zich dit jaar algemeen kampioen mag noemen. In de regio zijn al enkele wedstrijden geweest waar leden van Vogelvreugd hebben deelgenomen en ook al loopt het ledental van Vogelvreugd terug men heeft nog wel kwaliteit in huis. Enkele e leden hebben dan al prijzen verdiend met hun gevleugelde vrienden.

De aanvang van de keuring is vrijdag om 11.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur heeft men gratis toegang om de vogels te bewonderen. Vogelvreugd hoopt dat er enkele mensen enthousiast worden van deze manier van vrijetijdsbesteding en de stap zetten om lid te worden van de vereniging en om vogels van allerlei pluimage te gaan kweken en tentoon te stellen.

In 2018 bestaat de vereniging 65 jaar en het bestuur is achter de schermen al bezig met de voorbereidingen van een grote jubileum tentoonstelling, het Open kampioenschap van Apeldoorn waaraan leden van diverse verengingen uit de gehele regio kunnen deelnemen.

Het bestuur nodigt ieder uit om een kijkje te komen nemen in de grote zaal van de Brink naar een prachtige collectie kanaries, parkieten, tropische vogels en nog meer.