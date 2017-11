Gelderse industrie floreert en groeit flink

REGIO - De Gelderse industrie blijft groeien. Dat blijkt uit de Econometer van het Bureau Economische Verkenningen van Provincie Gelderland. Van de 7800 industriebedrijven zag 1/3 de afgelopen maanden zijn omzet groeien. De opbrengsten van de industrie stegen het afgelopen jaar met meer dan 7%.

In het tweede kwartaal van 2017 steeg de omzet in alle branches van de industrie voor het derde kwartaal op rij. Met name de productie en omzet van industriebedrijven die machines, elektronische producten en transportmiddelen maken zitten weer in de lift.

De groei van de Gelderse economie wordt breed gedragen. Meer uitvoer, meer consumptie, meer investeringen. De productie van de industrie neemt toe en de export blijft stijgen. Het aantal faillissementen is gedaald naar het niveau van 2008 voor de economische crisis. De werkloosheid zit met 4,7% op het laagste niveau sinds 2011.

Ondernemers in Gelderland zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Vooral over de groei van het aantal banen zijn de Gelderse ondernemers positief. De meeste bedrijven verwachten de komende 3 maanden nieuwe mensen in dienst te nemen. Met 100.000 banen is de industrie goed voor 11% van de werkgelegenheid in Gelderland.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: "De industrie is de kurk waar de Gelderse economie op drijft. Maar het moet en kan nog beter. Door slimmer en schoner te produceren moeten we internationaal blijven concurreren. Meer ‘groene’ groei, minder afval en meer banen."