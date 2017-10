Jubilarissen Tafeltennis Velp

Jan Hendriks en Rob Crans zijn onlangs in het zonnetje gezet door Tafeltennisvereniging Sportclub Velp. Op een feestelijke dag zijn beide leden gehuldigd voor het jarenlang actief lid zijn van de club. Jan Hendriks is 40 jaar lid en heeft, naast een oorkonde en fles wijn van het bestuur, van de recreanten een mooi schilderij gekregen. Rob Crans is 44,5 jaar actief lid geweest als speler maar ook als klusjesman en bestuurslid. Om die reden is de parkeerplaats omgetoverd tot Rob Crans plein. De dag werd afgesloten met een barbecue voor alle leden waarbij ook veel oud-leden aanwezig waren. Het bestuur van de club bedankte op deze dag alle vrijwilligers van de club met een barbecue.