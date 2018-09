Weer winst voor Linda Voskamp

TONDEN - Linda Voskamp uit Tonderen heeft de Achterhoek Bokaal Dressuur gewonnen met haar pony Twickels Jolie. Op zaterdag 1 september was de laatste wedstrijd van de competitie in Geesteren. Om in aanmerking te komen voor de bokaal moest een ruiter minimaal zes dressuurproeven van de tien gereden hebben. Linda Voskamp had haar zes proeven al gereden met Twickels Jolie en stond tot nu toe al eerste, maar bij deze laatste wedstrijd moesten er nog deelnemers deelnemen, die dit nog niet hadden gedaan. Na deze wedstrijd bleek Linda Voskamp toch de beste dressuurmenner van de competitie te zijn, en mocht ze de Achterhoek Bokaal Dressuur mee naar huis nemen.