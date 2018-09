Hij/zij toernooi Boul’Animo

DIEREN - Jeu de boulesvereniging Boul'Animo in Dieren hield het eerste weekend van september het Hij/Zij-toernooi. 35 Teams streden om de titel en de prijzen. Er kon gelukkig nog gespeeld worden op het deel van het complex waar eerdaags de nieuwe hal voor Boul’Animo verrijst.

Na twee voorgelote partijen werden de deelnemers naar resultaat ingedeeld in drie poules. Dan werden nog drie rondes gespeeld. In het hoofdtoernooi (A poule) wisten Mourad el Ansari van Boul’Animo en Bianca Braat van ’t Lover uit Asten tot de finale door te dringen. Daarin moesten zij aantreden tegen de winnaars van vorig jaar Natascha Bijsterveld en Patrick Bakens, ook van ’t Lover. Na een spannende strijd met wisselende kansen wisten Bianca en Mourad met 13-11 de winst naar zich toe te trekken. Bijna traditiegetrouw viel Nettie Lensink, ook nu weer met Peter Bonarius, in de prijzen. Ditmaal was de winst in de B poule voor hen. Ook in de C poule Dierens succes met winst voor Mieke Evers en René Vreeswijk.

Boul’Animo kan terugzien op 3 geslaagde 'open' toernooien in 2018. Na De Ster van Middachten en de Grand Prix Animo was het Hij/Zij-toernooi een mooie apotheose voor dit seizoen. Geen reden echter om binnen de vereniging achterover te gaan leunen. Sportief gezien begint deze maand alweer de Nederlandse Petanque Competitie (NPC). Met twee teams gaat Boul’Animo ervoor om ook daar aansprekende resultaten te boeken. De bouw van de nieuwe hal vraagt nog veel inzet, maar komt de mogelijkheid tot trainen en recreatief spelen gedurende herfst en winter zeker ten goede.

Op de foto staan de vier finalisten. Er waren twee finaleteams. Links staan Bianca Braat en Mourad el Ansari en rechts staan Natascha Bijsterveld en Patrick Bakens.