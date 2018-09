Masterplan biedt nieuwe impulsen voor Rheden

RHEDEN – “Het dorp Rheden heeft vele mogelijkheden. Je ziet de potentie, maar hoe moet je dat aanpakken?” Met die woorden schetste dorpswethouder Ronald Haverkamp de situatie kernachtig bij het in ontvangst nemen van het Aanvalsplan Rheden. Dat stuk, geschreven door Ben Denekamp, in opdracht van Ondernemend Rheden-De Steeg (ORDS), moet ideeën en inspiratie bieden voor de toekomst van ondernemend Rheden.

Als je over ondernemers spreekt, heb je het natuurlijk ook over alle andere inwoners van Rheden dorp. Zonder de winkels, horeca, dienstverleners en toeristische ondernemers zal het dorp doodbloeden en de leefbaarheid achteruit gaan. “En nee, we denken niet dat het al te laat is om iets te doen”, laat ORDS-voorzitter Alex Meerdink weten. “Er is gelukkig nog veel in het dorp. We moeten niet de illusie hebben dat mensen komen winkelen in Rheden – 95 procent van de klanten komt uit het dorp - , maar je kunt er nog steeds heel goed je boodschappen doen. Voeg daar het toeristische potentieel aan toe en je hebt een prima basis waarop je verder kunt.”

“Ik heb ook bepaald niet het idee dat ik aan een dood paard trek", vertelt Ben Denekamp, die het aanvalsplan schreef en daarbij eerst vele meningen, ideeën en standpunten tot zich nam. “Ik denk dat er nog genoeg potentie in het dorp Rheden zit om het succesvol een facelift of upgrade te geven."

Het heet een aanvalsplan, omdat de leegstand en de teloorgang, wordt aangevallen. Dat kan door keuzes te maken in zowel het winkelbestand als in de omvang van het winkelgebied. Maar ook recreatie en toerisme spelen een prominente rol in de spelen. "De ligging van Rheden is uniek. Het dorp, de ondernemers, moeten mensen aantrekken, vermaken en vasthouden met een mix van winkelaanbod, sfeer, aantrekkelijke horeca en een prettig ingedeeld winkelgebied. Het ligt tussen twee grote toeristische trekkers: De Posbank en Rhederlaag."

Het aanvalsplan voorziet in ieder geval in een kleiner en compacter kernwinkelgebied. Dat zal globaal de Groenestraat beslaan. Door een kernwinkelgebied vast te stellen, ontstaat op plekken buiten dat gebied een situatie waar winkelpanden die leeg komen te staan, niet meer door winkels ingenomen kunnen worden. Geen gedwongen verhuizingen, wel een organisch verkleinen van het aantal winkelpanden. Dat is ook een landelijke trend; minder fysieke winkels.

Alex Meerdink: "Rheden heeft gelukkig nog vrijwel alle branches in huis. En het zal nodig zijn actief huurders te helpen zoeken om de lege plekken op te vullen. Leegstand is funest. In 2016 stonden er zeven panden leeg, nu nog maar twee.” Ook over de ontwikkeling van de ORDS is Meerdink tevreden. Toen de vorige ondernemersvereniging de handdoek in de ring gooide, werd dat gevoeld als het zich neerleggen bij de teloorgang. Daarom werd zo’n anderhalf jaar geleden ORDS opgericht. “En dat loopt goed”, aldus de voorzitter. “We hebben nu 77 leden (van de in totaal 111 ondernemers) en die zijn bereid er gezamenlijk de schouders onder te zetten. Dat is ook nodig.” In dat kader is het van belang te weten dat ook Rhedens Dorpsbelang haar input voor het Aanvalsplan gaf en het ondersteunt.

In het Aanvalsplan Rheden krijgen toerisme en cultuur een meer prominente rol. Het fraaie stukje Rheden met de kerk en het pleintje met de dorpspomp moet meer gebruikt worden en deel gaan uitmaken van het kernwinkelgebied. Meerdink: “Je ziet wat een paar terrassen doen. Het is nu maandagochtend en toch zit het terras van het Wapen van Rheden vol en worden ook de andere terrasjes bezocht.”

Momenteel wordt ook in Rheden gewerkt aan de oprichting van een Biz, waarbij alle ondernemers en pandeigenaren meebetalen, want free-riders – bedrijven die niet meebetalen, maar wel meeprofiteren van acties en activiteiten – zijn funest bij het gezamenlijk de schouders onder een project zetten. Het zal zorgen voor aan basis onder de plannen en activiteiten.

Het Aanvalsplan richt zich op een compact aaneengesloten en meer attractief winkelgebied, met het deel Groenestraat (kruising van de Dorpsstraat tot aan de splitsing) als Kernwinkelgebied voor vestiging van nieuwe winkels; concentratie van winkels in het kernwinkelgebied; aanpakken van de leegstand; zorg voor een kwaliteitsverbetering (zoals verbreding en verdieping van de daghoreca); inspelen op toerisme en het aantrekkelijker maken onder andere door het organiseren van activiteiten. Een meer permanent middel kan zijn een Transferium, van waaruit fietsers richting Posbank en IJsselgebied hun weg kunnen vervolgen. Een haalbaarheidsstudie hiernaar wordt geadviseerd. Tenslotte de aanbeveling: Ga voor de uitvoering in overleg met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Gemeente.



Wethouder Ronald Haverkamp neemt het Aanvalsplan Rheden in ontvangst uit handen van ORDS-voorzitter Alex Meerdink.

Foto: Wencel Maresch