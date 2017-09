Geslaagde buurtmarkt

BRUMMEN – De tweede Buurtmarkt op de Mollenhof was weer zeer geslaagd. Er hing een gemoedelijke sfeer, het zonnetje scheen en vele bezoekers wisten de weg naar Oeken te vinden.

De markt was dit jaar wat anders opgezet dan vorige keer. Zo waren er bijvoorbeeld vijf schrijvers uit de buurt die hun boek verkochten en signeerden, werden ambachten getoond, waaronder rietvlechten, kantklossen, houtbewerken, spinnen en vilten. Een imker was present en er waren foto’s, schilderijen en handgemaakte producten en sieraden. De Mollenhof had een eigen kraam. Het Landschapsnetwerk vertelde over alle plannen en de prachtige groene omgeving. Kinderen mochten popcorn maken boven een vuur en pannenkoeken bakken.

Ook was er dit keer een loterij, met mooie prijzen geschonken door lokale ondernemers. Dit bracht ongeveer 200 euro op voor de Mollenhof.

Jong talent zorgde voor een muzikale noot. Uit de buurt kwamen twee zussen zingen met eigen begeleiding van gitaar. Het Alrimo-trio beleefde haar eerste optreden met zang, gitaar en piano. Een jonge èn een professionele accordeonist lieten van zich horen.

Alle vrijwilligers hadden heerlijke taarten, cakes, cupcakes en hartige taarten gebakken, die de bezoekers zich goed lieten smaken. Ook het boerenijs en de hamburgers vonden gretig aftrek.