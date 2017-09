Heidetocht met de Zonnebloem

LOENEN – De Heidetocht, die door Rieky Waanders en Jozien Evers van de Zonnebloem afdeling Loenen was uitgezet, ging door de Loenermark. De bloeiende heide was op z'n mooist. De route ging eerst langs de stenen bank, daarna naar het vennetje, vervolgens via de IJkbasis naar het open stuk bos van de voormalige trimbaan en de Loenense Kei. De eerste stop was bij het Eetcafé ‘t Ruifje. De gasten kregen een heerlijke kop soep, een broodje kroket met een drankje geserveerd. Na dit samenzijn stapten de gasten en alle vrijwilligers weer in de auto's of in het busje, om vervolgens richting de Postbank te gaan. Daar was het door het mooie weer ontzettend druk. Na een kort verblijf op het hoogste punt, ging men op weg naar het tennispark voor een drankje en een ijsje. Vandaar via Rozendaal terug naar Loenen