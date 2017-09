Paddenstoelencursus voor beginners bij IVN

RHEDEN – Paddenstoelen lijken uit het niets te verschijnen. Je kunt ze overal tegenkomen Het meest in de herfst. Daarom organiseert IVN Oost-Veluwezoom in oktober een korte paddenstoelencursus, die bestaat uit twee lesavonden en twee excursies.

Tijdens de lesavonden wordt ingegaan op de vraag wat zijn paddenstoelen, hun vormenrijkdom, de groeiwijze, de rol van paddenstoel in de natuur, de voortplanting en hun relatie met andere planten. Ook wordt verteld waar u op moet letten als u met hulp van een paddenstoelenboek de naam of familie van een paddenstoel wilt opzoeken.

De bijeenkomsten zijn op de woensdagavonden 4 en 11 oktober in het gebouw de Klaproos aan de Korenbloemstraat 21 in Rheden. De excursies zijn op de zaterdagmiddag 7 en 14 oktober. De kosten voor deze cursus zijn vijfentwintig euro per persoon. Aanmelding graag voor 22 september 2017 en dat kan bij Gerrit Lammers, telefoon 06-53553312, email: natuurcursus@ivnoostveluwezoom.nl.