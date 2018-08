Emmers koud water op Weltevreden Open

EERBEEK - TC Eerbeek hield onlangs het Weltevreden Open Toernooi 2018. Wat was het een warme en zonnige week. Ondanks de hoge temperaturen werden er prachtige tenniswedstrijden gespeeld. De organisatie verzorgde emmers koud water langs de baan zodat de spelers even wat konden afkoelen. Aan het toernooi namen 149 tennissers deel in negentien verschillende onderdelen. De toernooicommissie en de vele vrijwilligers van de tennisvereniging zorgden er samen voor dat alles op rolletjes liep. De inwendige mens werd niet vergeten en de clubhuiscommissie verzorgde de catering. Aan het einde van de finalezondag ontvingen de nummers één en twee van elk onderdeel een cadeaubon van Racketsport Nederland uit Apeldoorn. Het volgende toernooi van TC Eerbeek vindt plaats van 7 tot en met 14 oktober. De inschrijving is al geopend en kan via www.toernooi.nl.