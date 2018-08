Super Zeskamp Eerbeek komt terug als meerdaags evenement

EERBEEK - De Super Zeskamp Eerbeek is weer terug van weggeweest en wordt onder de naam EBK Outdoor gehouden in het eerste weekend van september. Het wordt een meerdaags evenement met naast de Zeskamp een barbecue, buitenfilm, springkussenfestival en een zinderende afterparty met DJ's Charly Canela en Jody Bernal.

De organisatie van EBK Outdoor is opgepakt door BoYa Evenents en Ondernemersvereniging Eerbeek (OVE). Organisator Yannick Hilger van BoYa: "We wilden graag iets vernieuwends neerzetten in het dorp en de zeskamp aantrekkelijker maken voor zowel deelnemers als publiek. Het weekend moet een totaalbeleving worden." Daarom is niet alleen de Zeskamp uitgebreid met diverse nieuwe programmaonderdelen, maar is er rondom ook van alles te doen voor het publiek.

EBK Outdoor start zaterdag 1 september om 10.00 uur met een dagvullend Springkussenfestival voor kinderen tot en met veertien jaar. Rond 21.30 uur, als de schemering inzet, kan iedereen aanschuiven in de Buitenbios, waar de natuurdocumentaire Wild wordt vertoond. Hierin spelen drie bewoners van de Veluwe de hoofdrol. De film bestaat uit prachtige natuurbeelden, waarbij André van Duin de nodige informatie geeft. Na de film is er tot 01.00 uur gelegenheid lekker te dansen tijdens de Zeskamp Preparty. De entree hiervan is gratis.

Zondag 2 september start om 13.00 uur met Zeskamp Warming-up. Onder leiding van een personal trainer warmen de deelnemende teams de spieren op en werken aan de juiste teamspirit. Vanaf 13.30 uur strijden de teams tegen elkaar om de overwinning. Daarvoor moeten ze een aantal behoorlijke spelhindernissen overwinnen, waaronder de levende sjoelbak, een skippybalrace en het loodzware zandscheppen. Andere uitdagingen zijn de 30 meter lange stormbaan, de slopende bungee-run Mexicano Loco en het balkonderdeel, waarbij het de kunst is de tegenstander met een zak het water in te slaan.

Deelnemers kunnen zich nog tot 20 augustus opgeven. Een team bestaan uit minimaal zes dames en heren per spel. Opgave kan via www.ebkoutdoor.nl.

Na de inspanning is het vanaf 18.00 uur tijd voor ontspanning tijdens de Zeskamp BBQ met muziek van DJ Charly Canela. Teams die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen een eigen barbecue, vleespakketten en een biertafel met bankjes. De prijsuitreiking van de Zeskamp staat om 21:30 uur op het programma en is onderdeel van de afterparty op het Kerstenterrein. Hier draaien diverse DJ’s, waaronder Jody Bernal, die vanaf 23.00 uur optreedt.

BoYa Events is een initiatief van de jonge Eerbeekse ondernemers Bjorn Staal en Yannick Hilger. Beiden hebben tien jaar ervaring in de entertainmentbranche en willen deze kennis en ervaring graag delen en inzetten voor Eerbeek en omgeving. Bjorn Staal: "Waarom alleen werken als je samen veel sterker bent en iets tofs kan neer zetten voor je eigen dorp?"

Tickets voor de verschillende onderdelen van het EBK Outdoor zijn te koop bij Primera Tabor en Boekhandel Hendriks of online via EBK Eerbeek op Facebook en via de website www.ebkoutdoor.nl. Hier is ook alle informatie en het complete programma te bekijken.

www.ebkoutdoor.nl