Afscheid bestuur VPTZ Doesburg e.o.

DOESBURG - Het VPTZ Bestuur Doesburg e.o. heeft 19 jaar geleden de organisatie in Doesburg opgericht. VPTZ staat voor ondersteuning door vrijwilligers bij thuis sterven. In juni van dit jaar zijn de drie VPTZ-afdelingen in Doesburg, De Liemers en Rheden-Rozendaal samengegaan in VPTZ Midden Gelderland. Ook het hospice Martinus te Didam gaat op in deze stichting.

Dit betekent in de praktijk dat er niets verandert. Deze opzet garandeert een deskundige en uniforme organisatie, waarbij de kernwaarden 'vertrouwen, aandacht en interesse' blijven bestaan zoals het was. VPTZ biedt ondersteuning (aan mantelzorgers) in de laatste levensfase van partners en/of familieleden.

Als mensen in hun laatste levensfase belanden en de zorg de familie even teveel wordt, komt VPTZ in beeld. De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg nemen de zorg over, zodat naasten even op adem kunnen komen.

Helpen? Ja zeker. De vrijwilligers van VPTZ helpen mensen die in de eindfase van hun leven zijn en hebben gehoord dat ze uitbehandeld zijn. Het gaat om mensen die thuis willen sterven met familie als mantelzorger(s). Dat vraagt veel van de families. Soms kunnen deze het niet alleen aan of willen ze even iets voor zich zelf doen zoals bijvoorbeeld even naar de kapper of een uurtje of wat sporten of even bij een vriend of vriendin op de koffie. Dan kunnen zij ons bellen. Ook als er geen mantelzorg beschikbaar is kunnen wij helpen.

VPTZ Midden Gelderland beschikt over vrijwilligers die bewust voor dit werk hebben gekozen. Het zijn mensen met zorgervaring. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zichzelf kan wegcijferen. Hij/zij moet inlevingsvermogen hebben en sociale betrokkenheid.

“Er Zijn “. Wij verrichten geen medische handelingen. Wij zijn aanwezig en verrichten dezelfde zorg als de mantelzorger ten behoeve van de terminale patiënt. De mantelzorger kan bijvoorbeeld ’s nachts ongestoord slapen, overdag even van huis weg, boodschappen doen enz. Ook bieden wij een luisterend oor aan zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Inzet van de vrijwilligers van de VPTZ staat gelijk aan liefdevol aanwezig zijn en ontzorgt zonder enig persoonlijk belang. Wij willen “er zijn“ .

De vrijwilligers krijgen voordat ze kunnen worden ingezet een gedegen 6 weken opleiding. De vrijwilligers worden niet alleen opgeleid maar volgen ook daarna cursussen om goed geschoold te blijven. Daarnaast komen alle vrijwilligers diverse malen per jaar bij elkaar. Dit zijn voor de vrijwilligers waardevolle momenten. Op deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld met eventueel een workshop.

Voor vragen kunt terecht bij: VPTZ Midden Gelderland. www.vptzmiddengelderland.nl

Afdeling Doesburg.e.o. Tel:06-29208083.

Foto:

Bert Broeder, Jannie Weustink, Jan van Ushen en Gerdien Kunne – foto: Hanny ten Dolle