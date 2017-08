Goede handel op Loense Moandag

LOENEN – De ponyhandel zit weer in de lift. Op de Loense Moandag, het evenement in Loenen met een ponymarkt, was dit duidelijk te merken. De handelaren waren goed te spreken over de gestegen prijzen voor de aangevoerde dieren.

Dit keer kwamen er ongeveer honderd dieren op de markt met daarnaast een paar paarden en een opvallende bonte ezel (foto). Meteen bij de start van de handel, even voor zeven uur, was het al gezellig druk op de Kostersweide bij de Brink. Het publiek kan er niet genoeg van krijgen om de levendige handel te bekijken, want er wordt in Loenen nog op de ouderwetse manier, met handjeklap, gehandeld over de prijzen. De prijzen, varieerden tussen driehonderd en vijftig euro. Dit was afhankelijk van de kwaliteiten van het dier en de koopmanskunst. Vooral de kinderen konden ook geen genoeg krijgen van de veulentjes, maar ze worden ook wel een beetje bang als de hengsten wat vurig worden en hun plekje willen verdedigen met luid gehinnik.

De derde Loense Moandag, opvolger van de pony- en paardenmarkt in het dorp, was maandag een succes. Een groot aantal vrijwilligers was in touw om alles in goede banen te leiden, want de toeloop van het publiek stijgt ieder jaar. Alles moest veilig zijn. Langs de wegen in het centrum was de jaarmarkt opgezet met vele kramen en tussendoor vermaak voor de jeugd met draaimolen, vliegtuigjes en terrassen met optreden van Matrozenkoor. - Foto: Martien Kobussen