Camperplaatsen in trek

DOESBURG - Een bekend fenomeen in Doesburg zijn de camperplaatsen aan de Turfhaven. Op de zonnige zondagmiddag eens een rondje gemaakt langs de campers. Officieel zijn er negen plekken, maar er staan er veel meer.

Sommigen alleen geparkeerd, van mensen die de stad in zijn, sommigen die daar overnachten op de aangewezen plekken. Een echtpaar was speciaal een weekend naar Doesburg gekomen, want ze hadden een paar jaar geleden vanuit hun boot de camperplaatsen gezien. Het bevalt iedereen heel goed hier en de faciliteiten zijn volgens de camperaars goed. “Wij zijn ook niet van die moeilijke mensen en eisen niet zo veel ”, meldt er één. Wij troffen onder andere mensen uit Dronten, Delft en Eelpendam. Zonder uitzondering vonden ze het heerlijk om zo dicht op de stad te kunnen overnachten. Een ook de prijs per nacht vinden ze helemaal acceptabel. Wat het meest geroemd werd is de sprookjesachtige verlichting ’s avonds van de “muur” langs het water van de haven, dat het eerste couplet van het Doesburgse volkslied bevat. Minpuntjes zijn er wel. Dat is het systeem van betaling dat niet overal in Nederland gebruikt kan worden en - als er teveel op de kaart werd gezet - dit niet terugbetaald wordt. Dit is in het buitenland wel zo. Wat ook gemist wordt is WiFi. Veel mensen met een camper nemen hun fiets mee en het opzoeken van een leuke fietsroute op een tablet is dan niet mogelijk. Gezien het aantal campers dat er gebruik van maakt, zou uitbreiding van het aantal plaatsen heel erg goed zijn voor Doesburg. - foto: Hanny ten Dolle