Margreet Frankot leent werk van vader Roelof uit aan Raadskelder

DOESBURG - Stichting de Raadskelder in Doesburg heeft op het moment een bijzondere expositie. Margreet Frankot, inwoonster van Doesburg en dochter van schilder Roelof Frankot (1911-1984), heeft een selectie gemaakt uit de werken van haar vader uit haar eigen collectie.

"Ik ben geboren in Staphorst, uit mijn vaders eerste huwelijk", vertelt Margreet. "In die tijd maakte mijn vader één van zijn favoriete werken, van mijn moeder en mij in een kinderwagen. Het heeft zijn hele leven in zijn atelier gehangen."

Dit kleine schilderij - ook te zien in Doesburg - stamt uit de beginperiode van Frankot. Hij begon weliswaar heel figuratief, maar hier is al te zien dat het abstracte werk hem trekt. Ook de portretten die hij maakt van Margreet, haar broer Herman en het dienstmeisje gaan steeds meer de abstracte kant op. "Maar ze blijven uiterst herkenbaar. Ik zie de chagrijnige tiener die ik toen was, omdat ik wéér voor mijn vader moest poseren."

Als Frankot eenmaal naar Amsterdam verhuist, meet hij zich een heel andere stijl aan. Beïnvloed door collega-kunstenaars - het was de tijd van Picasso en Cobra - gaat Roelof steeds abstracter werken. "Toch blijft zijn werk altijd herkenbaar", zegt Margreet. "Het werk van mijn vader is een weergave van zijn leven. Ik zie zijn liefde voor de natuur in veel werken terug bijvoorbeeld en er is een heel serie schilderijen waarin steeds twee kleine figuurtjes te zien zijn: mijn kinderen."

Een van de favorieten van Margreet is Sneeuw in Amsterdam (foto), dat al jaren bij haar in de woonkamer hangt en ook hier in de Raadskelder een blikvanger is. "Ik raak er nooit op uitgekeken."

De expositie met werk van Roelof Frankot en beelden van enkele tijdgenoten is nog tot en met 24 juni te zien in de Raadskelder aan de Ph. Gastelaarssstraat 2 in Doesburg.