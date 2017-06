DIEREN - Marco Seetz en Monique Smeitink werden beiden op 8 juni 50 jaar. Nu gebeurt dat wel vaker, maar opvallend is dat ze precies tegenover elkaar wonen en beiden door vrienden werden getrakteerd op een enorme opblaas-Sara respectievelijk opblaas-Abraham. Dat zag er best bijzonder uit in de Dierense Oranje Nassaustraat, zo viel ook Marko Maresch, die de foto maakte.