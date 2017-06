Nieuwe scootmobiel en tuin Rhederhof

RHEDEN - Op zorglocatie Rhederhof van Attent in Rheden werd vorige week dinsdag de nieuwe tuin met intieme zitjes, eens windscherm en een jeu-de-boulesbaan geopend. Helaas speelde het weer niet mee, dus werd de tuin symbolisch binnen geopend. Nadat het lint was doorgeknipt, werden de bewoners van Rhederhof verrast met een nieuwe duo-scootmobiel.

Eén van de bewoners, meneer Kuiper, (inmiddels overleden) vond de tuin ongezellig en had een leuk plan. Persoonlijk verzorgster van de heer Kuiper, mevrouw Conny Buyten, vertelt dat de heer Kuiper altijd graag buiten zat. “Maar hij vond de tuin wat ongezellig en het waaide er altijd erg had. Omdat hij graag koersbal speelde binnen in Rhederhof, ontstond het idee om buiten een jeu-de-boulesbaan aan te leggen zodat hij ook buiten kon genieten van spel”. Dit is verder uitgevoerd, samen met de bewoner. De tuin bestaat nu uit meerdere kleine zitjes en een jeu-de-boulesbaan, afgeschermd met een windscherm. De jeu-de-boules baan is vernoemd naar de heer Kuiper en heet De Kuiperbaan. Rhederhof Beheer en de Dullertsstichting hebben een financiële bijdrage gegeven voor het aanpassen van de tuin.

De oude duo-scootmobiel deed het niet meer zo goed. Met de kerst- en paasmarkt is er geld opgehaald en dit is bij een nieuwe scootmobiel gelegd. Voor de bewoners dinsdag een enorme verrassing. Gebiedsmanager van Attent Desi Korthaus: “Het is toch wel erg fijn dat de bewoners naar buiten kunnen blijven gaan om in de mooie omgeving waarin wij wonen te genieten”.

Foto: Op de foto zitten bewoner mevrouw Corbeek en Rinske Elzinga van Attent in de nieuwe duo-scootmobiel. - Foto Lotte Bienias.