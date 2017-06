Senioren 2 KV Diderna kampioen

DIEREN - De senioren 2 van KV Diderna/Visser Sloopwerken uit Dieren zijn kampioen geworden. Na een moeizame start aan het begin van het veldseizoen begonnen de doelpunten uiteindelijk toch allemaal te vallen. Het team had het zwaar door het warme weer met 30 graden op de laatste zondag in mei. Ook de tegenstander Wesstar 1 had daar last van. Daarom besloot de scheidsrechten om, om de tien minuten, een drinkenpauze te houden. De S2 uit Dieren won de zwaarbevochten wedstrijd tegen Wesstar 1 uiteindelijk met een eindstand van 12 – 10.

www.diderna.nl