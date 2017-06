Roofvogelshow sluit project af

DIEREN - Alle leerlingen van obs Annie M.G. Schmidtschool uit Dieren hebben de afgelopen weken gewerkt aan het schoolproject De Gouden Eeuw. Er zijn tijdens die weken gastdocenten op school geweest, er is veel geleerd, geschreven en geknutseld en bovendien is er een bezoek gebracht aan het Paleis het Loo in Apeldoorn. Op vrijdagochtend 19 mei werd het project afgesloten met een tentoonstelling in de school. De (groot)ouders en andere belangstellenden bewonderden onder andere de zelfgemaakte tulpen en tulpenvazen, de delfsblauwe borden, de landkaarten, het rariteitenkabinet, de gedekte eettafel en de prachtige portretfoto’s in Gouden eeuw stijl. Daarna volgde een spectaculaire roofvogelshow door een valkenier van Dutch Hunting Falcons uit Brabant. Hij liet diverse roofvogels vrij rondvliegen en vertelde wetenswaardigheden over hen. Iedereen genoot van de geluidloze vluchten van de kerkuil en de oehoe, de stoere arend met zijn trage slag, de sluwe en wendbare buizerd en de behendige en slimme gier.