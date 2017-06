Briljanten huwelijk

DOESBURG - Zondag 4 juni waren de heer en mevrouw van Veelen-Stoffer maar liefst 65 jaar getrouwd. Zoals gebruikelijk kwam burgemeester Loes van der Meijs op bezoek om het echtpaar te feliciteren en een cadeautje te overhandigen namens de gemeente.

De eerste jaren heeft het paar in Deventer gewoond en meneer werkte bij Thomassen en Drijver. Nadat dit bedrijf zich ook vestigde in Doesburg en hem werd gevraagd mee te helpen met de opstart, is het gezin naar Doesburg verhuisd. Daar hebben ze eerst in de Edelweissstraat en later in de Clematisstraat gewoond. Toen ze allebei een dag ouder werden zijn ze naar een benedenflat aan het burgemeester Keijserplein gegaan. Hier wonen ze met heel veel plezier. Het echtpaar heeft vier kinderen, één dochter en drie zoons, acht kleinkinderen en het vijfde achterkleinkind is op komst. - foto: Hanny ten Dolle