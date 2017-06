DIEREN - Op zondagmorgen 11 juni zal om 10.00 uur in de R.K. Emmaüskerk in Dieren de viering van de Eerste Heilige Communie plaatsvinden. In deze viering ontvangen negen communicanten voor het eerst het heilig Brood.

Voor deze kinderen en hun familie zal het een zeer bijzondere viering worden. Iedereen is van harte welkom om de kerkdienst bij te wonen en de communicanten na afloop te feliciteren.