ANGERLO - Aan locoburgemeester Toon Albers van gemeente Zevenaar de eer te beurt om het echtpaar Van Hal-van Amerongen in Angerlo te feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum. Op 23 mei was het echtpaar namelijk 60 jaar geleden in de echt verbonden en dat was de aanleiding voor Albers een paar dagen later bij het paar op bezoek te gaan. Hij heeft het jubilerende paar gefeliciteerd namens het bestuur van gemeente Zevenaar.