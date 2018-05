Verkeershinder rondom werkzaamheden Traverse

DIEREN - Deze maand wordt er flink doorgewerkt aan de Traverse in Dieren. De aansluiting Zutphensestraatweg met de N317 is tot en met eind mei afgesloten voor autoverkeer. Van 11 mei 20.00 uur tot en met 18 mei 20.00 uur is Ellecom alleen úít afgesloten, van 18 mei tot 1 juni is Ellecom ín en úít afgesloten. De alternatieve route is voor beide richtingen via de A348, De Steeg. De werkzaamheden zijn nodig om het kruispunt en de aansluiting op de Zutphensestraatweg richting Ellecom verder af te bouwen. Op 1 juni zijn deze werkzaamheden klaar. De rijbanen op beide wegen (N348 en N317) richting Arnhem en Dieren worden al zo'n 100 meter voor de fietstunnel voor het doorgaande verkeer teruggebracht naar één rijbaan. Al het gemotoriseerd verkeer wordt van en naar Ellecom met borden omgeleid vanuit Dieren, via de A348, De Steeg.