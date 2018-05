KLARENBEEK - Een steeds groeiende belangstelling is ieder jaar merkbaar tijdens de herdenking bij De Propeller aan de Hessenallee in Klarenbeek. Vrijdagavond woonden zo’n honderdvijftig belangstellenden de herdenking bij, waaronder een grote groep kinderen.

Het Comité 4 Mei Herdenking Klarenbeek, bestaande uit Rina Roosenboom (wijkbewoner), Tonnie Beumkes (buurtbewoner) en Henk van Ittersum (Klarenbeeks Belang), organiseerden de respectvolle herdenking. Rina heette iedereen van harte welkom en hield een korte toespraak met het thema: Vrijheid geef je door. Miriam Bouwmeester legde namens Klarenbeeks Belang een prachtig bloemstuk bij het monument, gemaakt door Janny Brink. Het historische verhaal De Wellington van Klarenbeek en de Luchtoorlog werd verteld en afgesloten met het noemen van de vijf omgekomen vliegeniers. Enkele foto’s stonden naast het monument, van onder andere eerste piloot David Johnson.

Twee leden van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums, Dik en Bea Singel, speelden het lied Amazing Grace. Na twee minuten stilte werd door iedereen het eerste couplet van Het Wilhelmus meegezongen. Twee leerlingen van De Dalk, Maikel van Tongeren uit groep 8 en Jordy Hendriks uit groep 6, lazen een zelfgemaakt gedichtje voor. De kinderen kregen van Anja Boonzaaijer een witte roos. In een lange rij liepen ze naar De Propeller, waar ze de rozen in een vaas zetten. Ook werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt door volwassenen om bloemen neer te leggen. Rina las het gedicht Herinnering, waarna de doedelzakspelers het lied Highland Cathedral ten gehore brachten.

Namens het 4 Mei Comité Klarenbeek bedankte Rina Roosenboom iedereen voor de aanwezigheid. Het geluid werd dit jaar ook weer prima verzorgd door Tonnie Beumkes.