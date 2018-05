Bord bij Koningsbrug

HALL - Op Koningsdag is naast de Hallse of Koningsbrug over het Apeldoorns Kanaal een informatiebord onthuld. Dit is gedaan door burgemeester Alex van Hedel, samen met Marco de Wilde, directeur van Veluwonen. Het bord is gerealiseerd in goede samenspraak tussen de Dorpsraad Eerbeek - Hall en Hall Leeft!

Het bord beschrijft de loop en historie van het Apeldoorns-Dierens kanaal, dat vroeger een belangrijke vervoersfunctie vervulde. Het informatieve bord is mogelijk gemaakt dankzij een gulle gift van Veluwonen aan alle wijk- en dorpsraden in hun werkgebied ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de woningcorporatie. Dorpsraad Eerbeek - Hall vindt het kanaal een belangrijk element in de omgeving, dat aandacht verdient en wil deze aandacht met dit bord geven.

Na de formele onthulling en een kort woord van beide heren, nam dorpsdichter Laurens van Hoevenaren het woord. Aan het slot van zijn tweejarige periode als dorpsdichter presenteerde hij het gedicht Bindweefsel, waarin hij de woorden sprak: "Met bruggen zullen we apart, maar niet gescheiden blijven: we zijn twee panden van één jas."