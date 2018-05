De wereld rond met School at Sea

EERBEEK - Zes maanden van huis, met 33 andere middelbare scholieren op een zeilschip naar de Caraïben. Een hele uitdaging, maar voor Minke Wissink uit Eerbeek een onvergetelijke ervaring. Eind april kwam ze terug van haar avontuur met School at Sea.

Minke, 4VWO-leerlinge aan het Isendoorn in Zutphen, vorige week werd ze zestien - vertrok in oktober vanuit IJmuiden op zeilschip Thalassa. Ze had nog nooit gezeild, maar ging het avontuur vol vertrouwen aan. School at Sea is een organisatie die scholieren de kans biedt een half jaar op reis te gaan. Onderweg doen de leerlingen opdrachten uit eigen schoolwerk, maken ze expedities aan land en werken ze mee op het schip. Van schoonmaken tot in de stuurhut staan en van koken voor de hele groep tot navigeren, alles moesten de jongeren zelf doen. Uiteraard onder begeleiding van een ervaren kapitein en bemanning, maar ook nachtelijke wachten behoorden gewoon tot het takenpakket.

De reis ging via de Canarische eilanden en Kaapverdië naar Dominica, de oversteek over de oceaan kostte ruim twee weken. "Na de eerste dagen was iedereen wel gewend aan het op zee zijn, ingeslingerd noemen ze dat", vertelt Minke. "We waren toen al even onderweg en daarom vond ik het niet eng om zo lang geen land te zien. Eigenlijk was het zelfs wel rustgevend. We kwamen allemaal in een vast ritme en ieder deed lekker zijn ding." De leerlingen hadden een strak schema: twee dagen schoolwerk, afgewisseld met twee dagen wacht. In die dagen leerden ze het zeilen, werkten mee in de stuurhut en deden alle voorkomende taken: "We moesten zelf de zeilen inzetten, de machinekamer checken, het logboek invullen, alles eigenlijk."

In Dominica logeerde de groep bij de rastafari's, in Panama en Cuba trokken ze in kleine groepjes zelfstandig het land in. "Er was wel een begeleider mee, maar wij moesten zelf alles regelen en beslissen. Een route bepalen en het beperkte budget bewaken." Op een onbewoond eilandje sloegen zij hun eigen kamp op en in Bermuda vergaapten ze zich aan de luxe toeristenoorden. In tropische wateren werd gedoken en geraft. Genoeg te zien en te doen dus en bovendien ontzettend leerzaam. "Ik heb heel veel zelf en met mijn groepsgenoten moeten regelen. Je wordt er creatief van, maar leert ook beslissingen nemen. Ook ben ik sociaal nog sterker geworden."

Je moet het ook maar kunnen, met 34 andere leerlingen in een beperkte ruimte leven. Met twee andere meiden een hut delen die te klein is om tegelijk te kunnen staan. "Het was lastig om rust te vinden en even alleen te zijn, maar daar was het juist ook om te doen", vertelt Minke. De jongeren wisselden regelmatig van hut en de wachten en reizen werden steeds in andere groepen gedaan. "Zo leerde je met iedereen omgaan en kwamen er geen groepjes."

Volgens haar ouders Rob en Evelien is Minke een stuk volwassener terug gekomen van haar reis. "Ze kan zich beter verwoorden bijvoorbeeld. Ik kan weglopen als iets me niet bevalt, maar dat kan natuurlijk niet op een schip. Alles werd netjes uitgepraat", zegt Rob.

Zelf denkt Minke dat ze vooral daadkrachtiger is geworden en beter beslissingen kan nemen. "Ik heb ook geleerd leiding te nemen. Zo heb ik met een vriendin de grote schoonmaak geleid die nodig was om Cuba in te komen. Dat ging supergoed en daar ben ik ook heel trots op." Wel stoort Minke zich nu bij terugkomst eraan hoe makkelijk mensen over elkaar oordelen. "Aan boord was iedereen gelijk, ieder had wel eens een mindere dag, maar er was altijd respect voor elkaar."