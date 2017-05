DIEREN - Na de 4-0 nederlaag in en tegen Lelystad, was de degradatie van de hoofdmacht van VV Dieren uit de 2e klasse G zaterdag een feit. Het bleek in de polder een onmogelijke missie om nog de nacompetitie te halen, toen het bij rust al 2-0 was. Het werd daardoor een rechtstreekse degradatie voor het team van trainer Daniël de Lange.