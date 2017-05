Titel voor Eerbeekse Boys JO19-1

EERBEEK - Eerbeekse Boys JO19-1 is op overtuigende wijze kampioen geworden in de 2e klasse. In een bijzonder seizoen, met hoogte- en dieptepunte,n heeft de JO19-1 laten zien een enorm hecht team te zijn. Zeker op het moment dat in oktober 2016, één van de spelers, Furkan Yesil, betrokken was bij een ernstig auto ongeluk, waarbij helaas een deel van zijn onderbeen werd geamputeerd. Een enorm zware periode volgde voor hem, zijn familie en het team. Furkan heeft de afgelopen maanden laten zien een voorbeeld te zijn voor velen en verdient het grootste respect voor de manier hoe hij zijn leven weer oppakt. De JO19-1 zijn de winnaars van het kampioenschap, maar voor het team is er maar één winnaar, één kampioen en dat is Furkan. Tijdens het kampioensfeestje werd het kampioenschap dan ook symbolisch opgedragen aan deze held.