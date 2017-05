Team van Alpe d’HuZes opent nieuwe DekaMarkt

EERBEEK - Volgende maand gaan hardlopers en fietsers van het team Ad6=Go4Life de Alpe d’Huez bedwingen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Vorige week hebben ze als training de nieuwe DekaMarkt in Eerbeek geopend. Deze is flink vergroot, dus voor hen en alle overige klanten zijn er in dit filiaal heel wat meters af te leggen.

Gerard Kwant is een van de deelnemers van het team Ad6=Go4Life en al jaren vaste klant bij DekaMarkt Eerbeek. Hij is vereerd dat hij gevraagd is om samen met zijn teamleden de nieuwe supermarkt te heropenen. “Al geruime tijd was in deze winkel de mogelijkheid voor klanten om hun statiegeldbon aan ons goede doel te doneren: Alpe d’HuZes”, vertelt hij. Dat heeft tot nu toe al een flinke stapel bonnen in de speciale box opgeleverd. “We merken dat veel DekaMarkt-klanten dit doel een warm hart toedragen. Dit stimuleert ons enorm om die dag zo vaak mogelijk de berg te bedwingen.”

Supermarktmanager Rob Pels is zichtbaar blij: “Met veel plezier heb ik samen met het team Ad6=Go4 life de vernieuwde supermarkt vanochtend geopend. Ik ben nu al trots op dit team dat deze sportieve uitdaging aan durft te gaan. Ook mijn eigen team verdient een dikke pluim. Alle medewerkers hebben zich in de aanloop naar deze opening enorm ingezet. Als ik nu al die stralende gezichten zie die vol enthousiasme onze klanten helpen, dan ben ik echt trots.”

De versafdelingen zijn flink uitgebreid. Bier- en wijnliefhebbers worden uitgedaagd een keuze te maken uit het aanbod wereldwijnen en speciaal bieren. Wie wat sterkers wil, kan terecht in de nieuwe slijterij. De vergroting van de winkel betekent dus veel meer keuze voor de klanten. Degenen die even willen bijkomen van al die indrukken, kunnen in de koffiecorner genieten van een lekker vers kopje koffie. Daar werd op de openingsdag al gretig gebruik van gemaakt.