Sportief Stratentoernooi

EERBEEK - Badmintonvereniging 't Pluumpje uit Eerbeek kijkt terug op een geslaagde dertiende editie van het Stratentoernooi. Het was een gezellige, sportieve avond, waar zo'n 75 deelnemers om de prijzen streden. Na vele wedstrijden was team TopDrop uit Eerbeek de overall winnaar en kreeg de wisselbeker uitgereikt. De winnaar van vorig jaar, De Karel van Gelreweg, wist de titel niet te prolongeren, maar werd wel poulewinnaar in poule twee. In poule drie werd het tweede team van BV 't Shuttletje de winnaar. De aanmoedigingsprijs ging naar CAS, een jeugdig en enthousiast team, dat zeker nog kan groeien.