Unieke aanplant bijzondere bomen

RHEDEN - Aan de zuidkant van dorp Rheden zijn op woensdag 5 april drie bijzondere bomen aangeplant. De Nederlandse benaming voor deze boom is niet voor niets ‘Bijenboom’ (tetradium daniellii). De imkervereniging Arnhem-Velp en omstreken is initiatiefnemer voor de aanplant. Want deze boom levert veel voedsel aan diverse soorten insecten, waaronder wilde bijen, hommels en honingbijen. De geurige bloemen hebben een rijk aanbod aan zowel stuifmeel als nectar.

Van oorsprong is deze actie opgezet als NL doet activiteit. Met dank aan het Oranje Fonds konden deze bomen worden aangeschaft en werden deze week door de vrijwilligers in de grond gezet. De door omstandigheden opgelopen vertraging van deze actie maakte het moment niet minder feestelijk en bijzonder. Waarom deze boom (nog) zo weinig wordt aangeplant, ligt misschien aan het feit dat hij 50 jaar geleden nog helemaal niet bekend was in Europa, afgezien van een enkel exemplaar in een botanische tuin. Ook op dit moment weet nog maar een enkeling van het bestaan van deze ‘bijenboom’. Voor het tot stand komen van de aanplant heeft de gemeente Rheden ondersteuning geboden. De leverancier van de bijenbomen is Hoveniersbedrijf Worm en Zn uit Rheden.