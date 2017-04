Rijseizoen stoomtrein met Pasen van start

BEEKBERGEN - De vrijwilligers van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) hebben afgelopen winter hun best weer gedaan. De stoomlocomotieven en de rijtuigen zien er tiptop uit en nodigen uit tot een gezellige Paasrit; de eerste stoomtreinrit van dit seizoen.

Op Eerste en Tweede Paasdag (16 en 17 april) vertrekt de stoomtrein om 11.45 uit Apeldoorn en om 12.10 uit Beekbergen. Aan boord is de Paashaas, vanzelfsprekend met een volle zak paaseitjes die hij maar wat graag uitdeelt. In de restauratiewagen wordt een paaslunch geserveerd. Wees er snel bij, want de capaciteit is beperkt. Boeken gaat via de website: www.stoomtrein.org

Op de terugweg stopt de stoomtrein tussen 13.19 en 14.05 in Beekbergen. Voor reizigers dé kans om het stoomdepot en de grote werkplaats te ontdekken. Beleef hoe de locomotief wordt afgekoppeld, gedraaid op de draaischijf en voorzien wordt van water en kolen.

Nieuw in de dienstregeling van de VSM is, dat er vanaf Pasen tot eind oktober elke zondag een stoomrit gemaakt kan worden. En van dinsdag 25 april tot en met donderdag 27 april stoomt de VSM over de Koningslijn. Tijdens de stop in het depot Beekbergen beleeft de reiziger de stoomsfeer van weleer.

