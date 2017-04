Smakelijke Boerenmarkt in Hoenderloo

HOENDERLOO - Het voorjaar breekt aan, de krokussen lopen uit en in Hoenderloo maakt men zich op voor de Boerenmarkt. Na het succes van vorig jaar werd er tijdens het opruimen al een datum geprikt; zondag 9 april, een week voor Pasen. ‘Ideale dag’, had Ingrid Logtenberg, één van de initiatiefnemers van de Boerenmarkt geroepen. ‘Kan iedereen mooi een cadeau voor de paasdagen halen!’



"Als ik terugdenk aan vorig jaar, dan loopt het water me weer in de mond, ik word er weer gretig en hebberig van alles wat ik zie", aldus Fred Lindenburg, eigenaar van Broodhuis Lokaliteit in Hoenderloo. "Je ziet gewoon dat de mensen achter de kramen trots zijn op hun waar, ze praten gepassioneerd en vol liefde over hun eigen producten."

Tijdens de Boerenmarkt geven onder andere Hoge Land, Zoet, Zuur & Hartig, Ariska, Ilona, Boerenzuivel, Spar en Broodhuis Lokaliteit acte de présence. Sommige kramen zijn gevuld met heerlijkheden rechtstreeks van het boerenland of met andere lekkernijen van dichtbij. Andere kramen hebben ambachtelijk en handgemaakte hebberijen. Een ding hebben alle kramen gemeen, al het lokale pracht wordt met liefde en passie gemaakt, dat proef je en dat kun je zien.

De Boerenmarkt begint zondag 9 april om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Kinderen kunnen gerust mee. Er is ambachtelijk ijs en biologische limonade aanwezig en de kleinsten mogen gratis op een ezeltje rijden.