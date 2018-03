Open dag en tentoonstelling Margrietschool Spankeren

SPANKEREN - Woensdag 14 maart zet de Prinses Margrietschool in Spankeren haar deuren wijd open. Iedereen is tussen 8.30 en 11.00 uur welkom om een kijkje in de klassen te nemen. Ook is een tentoonstelling te zien met werk binnen het thema Kunst, waar de kinderen de afgelopen week aan hebben gewerkt.

Ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind kunnen sfeer komen proeven en er wordt informatie gegeven over het Daltononderwijs op de Margrietschool. Dalton leert alle kinderen binnen veel houvast en structuur zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en gedrag. De Margrietschool biedt een moderne en uitdagende leeromgeving, waarin elk kind zichzelf mag zijn en zichzelf kan ontwikkelen.